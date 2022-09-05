اليوم السابع
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التضامن: تنفيذ مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:00 م
التضامن: تنفيذ مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية " بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبتمويل جزئي من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع “2 كفاية" يأتي ضمن برامج الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في كفالة حقوق كل طفل في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، وذلك لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة، كما تساهم الأسر الصغيرة في تنمية الأسر المصرية، وبالتالي يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

التضامن

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