التشغيل التجريبى لـ10 مشروعات مياه شرب وصرف صحى خلال العام بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم تشغيل محطة مياه أولاد الشيخ وشبكاتها بمركز دار السلام، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 20 لترا لكل ثانية، بإجمالى أطوال شبكات تبلغ 10 كيلو مترات، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه.

ويستفيد من تلك المحطة 25 ألف مواطن بقرى أولاد الشيخ ونجع الدير وهاشم عسيري ونجع الشيخ شاهين، ونجع المشايخ ونجع القيزان وتشغيل مشروع محطة مياه ادفا بمركز سوهاج، التى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية بقيمة 50 مليون جنيه وتخدم 90 الف نسمة فى قرية ادفا ونجوعها وقرية اولاد نصير ونجوعها والتشغيل التجريبى لمحطة مياه بيت علام والتى تبلغ طاقتها التصميمية 75 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه وتغذى 30 الف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة.

ويضم المشروع مأخذ المياه ووحدة التنقية الرئيسية، والتى تشمل الخزان الارضي واحواض الترسيب والترويب وعنبر الكلور والمرشحات الرملية ومبني تجفيف الحمأه ومبني توليد الكهرباء والمطرقة المائية والخط الناقل للمياه العكرة بطول 2750 متر وقطر 355 مم وخط طرد المياه بطول 50 متر وقطر 450 مم.

وأضاف رئيس شركة المياه، أنه تم التشغيل التجريبى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الر يف المصرى حياة كريمة بقرية نزالى داوود والذى يخدم 6630 مواطن ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 5620 متر مكعب لكل يوم وشبكات انحدار بطول 7540 متر وخط طرد قطر 250 ملى بطول 950 متر بتكلفة تبلغ 23.5 مليون جنيه ومشروع صرف صحى الشيخ رحومة والذى يخدم 6278 مواطن ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 11101 متر مكعب لكل يوم وشبكة انحدار بطول 7555 متر وخط طرد قطر 350 ملى متر بطول 4225 متر بتكلف تبلغ 40.3 مليون جنيه ومشروع صرف صحى قرية الصفيحة والذى يخدم 14400 مواطن ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 23328 متر مكعب لكل يوم وشبكات انحدار تبلغ اطوالها 9785 متر وخط الطرد بقطر 500 ملى متر بطول 6550 متر بتكلفة تبلغ 55.7 مليون جنيه وكذلك مشروع صرف صحى قرية حاجر مشطا والذى يخدم 9723 مواطن بتكلفة تبلغ 87.7 مليون جنيه والذى يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 38990 متر مكعب لكل يوم وشبكات انحدار تبلغ اطوالها 9910 متر وخط الطرد بقطر 700 ملى متر بطول8000 متر.

والتشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى بنى حميل بمركز البلينا والذى يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 220 لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 20 الف متر طولى وخطوط طرد بطول 7 الاف متر طولى ويخدم 41 الف نسمة بقرية بنى حميل ومشروع صرف صحى الرياينة المعلق بمركز طما والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 120 لتر لكل ثانية وخط طرد بطول 1950 متر طولى وشبكة انحدار بطول 3225 متر طولى ويخدم 9 الاف نسمة بقرية الريياينة المعلق ومشروع صرف صحى رقم 3 بحى الكوثر والذى يضم محطة رفع طاقتها التصميمية 74 لتر لكل ثانية وخط طرد بطول 1258 متر طولى وشبكة انحدار بطول 6018 متر طولى ويخدم 3 الاف نسمة بمنطقة عرب مهدى ومساكن الانوال الجديدة بحى الكوثر.