الانتهاء من تطوير وتوسعة مدرسة نجع رجب الابتدائية الجديدة بقوص في قنا

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقنا بصدد الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة مدرسة نجع رجب الابتدائية الجديدة بمركز قوص، قبل بدء العام الدراسى الجديد 2022 / 2023، وذلك استجابة لرغبة الأهالى بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المدرسة حتى يتسنى لأبنائهم العودة للدراسة بها تخفيفا عليهم.

وأضاف الداودى، أن المشروع يتم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى القائم، والذى يضم 14 فصلا، كما يجرى تنفيذ التشطيبات النهائية بالجناح الجديد المُلحق بالمدرسة، والذى يضم 14 فصلا أيضًا، ليصل بذلك اجمالى فصول المدرسة إلى 28 فصلا، تستوعب 825 تلميذا، بواقع 750 بالمرحلة الابتدائية، و75 بمرحلة رياض الأطفال، بتكلفة مالية بلغت 4 ملايين و801 ألف جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة، وعودة الدراسة بها مع بدء العام الدراسى الجديد فى أول اكتوبر المقبل.

وتابع الداودى، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلي أقصى درجات الراحة للطلاب، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة وتطوير ورفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول.