اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيا على هدم منزله في جنوب القدس

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 06:00 ص
الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيا على هدم منزله في جنوب القدس هدم منزل- أرشيفية
وكالات

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أجبرت سلطات الاحتلال  الإسرائيلي، عائلة هادية على هدم منزلها قسرًا، في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص، ويقطن فيه ثلاث عائلات، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، علما أنه قائم منذ 12 عاما.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منزل المقدسي فادي عبيد، بحجة البناء بدون ترخيص، بعد أن كان قد شيده قبل 7 أشهر.

وأخطرت سلطات الاحتلال بإزالة أعمدة كهرباء في منطقة "أم ركبة" ببلدة الخضر، جنوب بيت لحم، حيث سلمت أصحاب المنازل هناك، البالغ عددها نحو 60 منزلا، إخطارات بإزالة كافة الأعمدة التي تغذي تلك المنازل بالكهرباء، وأمهلت أصحابها سبعة أيام لإزالتها، بحجة عدم الترخيص.

 


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