الإحصاء: أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية 25 حتى 30 سنة للرجال عام 2021

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أعلى نسبة زواج طبقا لفئات السن بالنسبة للأزواج، سجلتها الفئة العمرية من "25 إلى أقل من 30 سنة"، حيث بلغ عدد العقود 352 ألف و259 عقدا تمثل نحو 40%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية "70 سنة فأكثر" حيث بلغ عدد العقود 4 آلاف و662 عقدا تمثل 0.5% من جملة العقود.

وأضافت البيانات، أنه بالنسبة للزوجات، فقد سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية " من 20 إلى أقل من 25 سنة"، حيث بلغ عدد العقود 333 ألف و679 عقدا تمثل 37.9%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية "65 سنة فأكثر" حيث بلغ عدد العقود 999 عقدا تمثل 0.1% من جملة العقود.

وإجمالا بلغ عدد عقود الزواج 880 ألف و41 عقدا بنهاية عام 2021، مقابل 876 ألف و15 عقدا عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 0.5%، موزعة من حيث المنطقة الجغرافية بواقع 359806 عقداً في الحضر عام 2021 تمثل 40.9٪ من جملة العقود، مقابل 357832 عقداً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.6٪، فيما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 520235 عقداً عام 2021 تمثل 59.1٪ من جملة العقود، مقابل 518183 عقداً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.4٪.