الأمم المتحدة: نزوح مليوني شخص وسط أسوأ أزمة غذائية منذ عقد في بوركينا فاسو

كتبت : هند المغربي

أفاد تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة نقلا عن المجلس النرويجي للاجئين أنه نزح ما يقرب من واحد من كل 10 أشخاص في بوركينا فاسو بسبب النزاع، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن معدل انعدام الأمن الغذائي الشديد قد تضاعف تقريبًا مقارنة بالعام الماضي ، مع وجود أكثر من 600 الف شخص في مستويات جوع طارئة خلال هذا الموسم العجاف .

كما أكدت 28 منظمة إغاثة دولية تعمل في البلاد على زيادة عاجلة في تمويل المساعدة الإنسانية للاستجابة للوضع الحالي فيما دعت المنظمات الـ28 إلى زيادة عاجلة في الموارد المالية. بعد ثمانية أشهر من العام، مؤكده أنه لم يكن للاستجابة الإنسانية سوى 36 في المائة من التمويل المطلوب على الرغم من الاحتياجات المتزايدة.

ومن جانبه قال حسان حمدو ، مدير المجلس النرويجي للاجئين في بوركينا فاسو : "في كثير من الأحيان ، يأتي النزوح والجوع كضربة واحدة أو اثنتين". لقد ترك الناس الذين أجبروا على النزوح حقولهم ومواشيهم. أفادت العديد من العائلات النازحة بالحصول على وجبة واحدة في اليوم للسماح للأطفال بتناول الطعام مرتين. إن موجات النزوح الأخيرة تزيد من الحاجة الملحة إلى التحرك ".

ولفت الى أنه أدى تضاعف الهجمات العنيفة إلى نزوح المزيد من الأشخاص بين يناير ويوليو 2022 مقارنة بعام 2021 بأكمله. وفي الوقت نفسه ، أصبحت صدمات النزوح الكبيرة أكثر تواترًا. بعد أربع سنوات من بدايتها ، وانه لا تزال أزمة النزوح في بوركينا فاسو واحدة من أسرع ثلاث أزمات نموًا في العالم.