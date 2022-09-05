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الأرصاد: نشاط للرياح يقلل الإحساس بارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:28 ص
الأرصاد: نشاط للرياح يقلل الإحساس بارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة الارصاد الجوية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة منا يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى وجود فرص أمطار خفيفة اليوم الإثنين على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط الإثنين، ما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 2.5 متر.
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.
 

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