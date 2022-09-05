افتتاح ورشة عمل التحول الرقمى بالجامعات للعاملين بالوحدات الحسابية بجامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على تنظيم عدد من ورش العمل في مجال التحول الرقمي للعاملين في مختلف قطاعات الجامعة لبناء مجتمع المعرفة، وتحقيق ميزة تنافسية للجامعة، وإحداث نقلة نوعية في الأهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها في ظل انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي ، وبناء مصر لقدراتها الرقمية وتطوير بيئة العمل بالوزارات والجهات الحكومية بحيث تتيح كافة خدماتها للمواطنين على منصة مصر الرقمية لاعتبار التقنيات الحديثة بوابة الازدهار الاقتصادي للوطن.

جاء ذلك تعقيباً على افتتاح ورشة عمل حول "التحول الرقمي بالجامعات" ، والتي نظمتها الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة تحت رعاية الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة والأستاذ مصطفى حسن الأمين المساعد، وبحضور محمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ، و خالد عمران مدير الإدارة العامة لإدارة ، وتنمية المواهب ،و مشاركة 110 متدرب من العاملين بالوحدات الحسابية بالجامعة والمستشفيات الجامعية .

وخلال الافتتاح قدم محمود يونس الأمين المساعد شرحا مبسطاً لاختصاصات وإجراءات عمل كلاً من إدارة ، ولجنة الموارد البشرية بالجامعة، مشيراً إلى أهمية التحول الرقمي في تقديم خدمة عالية الجودة في وقت قياسي للمواطن وتوفير النفقات وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشري ومؤكداً أن الورشة تأتي في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي واستراتيجية مصر 2030م.

و من جانبه أوضح خالد عمران مدير الإدارة العامة لإدارة ، وتنمية المواهب ورشة العمل تمتد 3أيام من 5 وحتى 7 سبتمبر الجاري، و تتضمن عدداً من المحاضرات وهي مفهوم التحول الرقمي، والطريقة الناجحة للتعامل معه، والفرق بين الرقمنة والتحول الرقمي، ومجتمع المعرفة ، والتحول الرقمي بالجامعات المصرية للدكتور ممدوح فاروق محمد من كلية الحاسبات، والمعلومات, كما تتضمن الورشة محاضرات الإدارة الرقمية كأحد دعائم مجتمع المعرفة (أهدافها ومميزاتها), والمهارات الرقمية وتأثير التحول الرقمي علي الإدارة والعملية التعليمية بالجامعات للدكتور محمد أحمد ثابت من كلية الآداب قسم المكتبات, ومحاضرة بعنوان متطلبات التحول الرقمي ( وضع استراتيجية للتحول الرقمي ، و نشر ثقافة التحول الرقمي وتصميم البرامج التعليمية الرقمية ، و إدارة، وتمويل التحول الرقمى، والمتطلبات البشرية والتقنية والأمنية والتشريعية للدكتور علي حسين أحمد من كلية الحاسبات والمعلومات.



جامعة أسيوط تشهد افتتاح ورشة عمل عن التحول الرقمي بالجامعات

جامعة أسيوط تشهد افتتاح ورشة عمل عن التحول الرقمي بالجامعات



جامعة أسيوط تشهد افتتاح ورشة عمل عن التحول الرقمي بالجامعات



جامعة أسيوط تشهد افتتاح ورشة عمل عن التحول الرقمي بالجامعات



جامعة أسيوط تشهد افتتاح ورشة عمل عن التحول الرقمي بالجامعات



جامعة أسيوط تشهد افتتاح ورشة عمل عن التحول الرقمي بالجامعات

جامعة أسيوط تشهد افتتاح ورشة عمل عن التحول الرقمي بالجامعات



