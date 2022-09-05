اعرف مشروعات "حياة كريمة" بمركز المنشاة في سوهاج ونسب التنفيذ × 6 نقاط

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز المنشاة في سوهاج، تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المرجو منها من خلال مشروعات في كافة المجالات مياه للشرب وصرف صحى ونقاط إسعاف ووحدات صحية ومدارس وكهرباء وطرق وغيرها، من المشروعات التي تخدم المواطنين.

"اليوم السابع" في 6 معلومات يلقى الضوء على بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج وتحديد بمركز المنشاه جنوب المحافظة تعرف عليها من خلال النقاط التالية:

1 - محطة معالجة الصرف الصحي المنشاة، على مساحة 40 فدان، بطاقة 35000 /65000 ألف متر مكعب/يوم، وبتكلفة 750 مليون جنيه، وصلت نسبة التنفيذ به إلى 45%، ومن المتوقع الانتهاء منه في 30 يونيو العام القادم، وتخدم المحطة 25 قرية وتوابعها بنطاق مركز المنشاة، وهي قرى " الرويهب، كوم بدار، الزوك الغربية، الكوامل قبلي، السقرية، الخنانسة غرب، العمايدة، الخنانسة شرق، أولاد علي، الهماص، الزارة، خارفة المنشاة، الاحايوة غرب، عوامر العسيرات، الدويرات، الشواولة، جزيرة المنتصر، العنبرية، روافع العيساوية، البياضية بالناظر، البواريك، الباجية بالشيخ يوسف، الزوك الشرقية، الحريزات الغربية، الحريزات الشرقية".

2 - نقطة إسعاف " أولاد سلامة "، نموذج 2 سيارة، والتي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100٪، حيث تم تسليم النقطة الي هيئة الإسعاف، والتي بدأت بالفعل في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تخدم النقطة قرية أولاد سلامة والقرى المجاورة لها، وطريق المطار، والطريق الصحراوي الغربي.

3 - مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر "، والذي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100٪، ضمن 30 مجمع خدمي يتم إنشاؤها بقرى المبادرة بسوهاج، و المجمعات في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في سهولة ويسر، من خلال التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتطبيقه في كافة المجالات، ويتكون كل مجمع من ثلاث طوابق، حيث يشمل الطابق الأرضي " مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين"، ويشمل الدور الأول علوي " السجل المدني، الشهر العقاري، البريد، التموين "، فيما يشمل الدور الثاني علوي " الوحدة المحلية ـ المجلس المحلي ـ التضامن الاجتماعي ".

4 - مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، ضمن 30 مجمع خدمات زراعية يتم إنشاؤها بالقرى المستهدفة من المبادرة، وتلك المجمعات الزراعية تقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المزارع بالقرية، بشكل حضاري لائق، حيث تشمل " مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية".

6 - إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية أولا سلامة ، والتي تقام على مساحة 1850 مترا مربعا، بتكلفة 29 مليون جنيه، وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتتكون من طابقين، وتشمل "إسعافات أولية، أمومة وطفولة، وخدمة كبار السن، متابعة حمل وتنظيم الأسرة، وعيادة أسنان، 2 عيادة كشف، تثقيف صحي، مكتب للتطعيمات، ومكتب للمواليد".



أحد مشروعات حياة كريمة بالمنشاه



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنشاة (11)



مجمعات خدمية وزراعية بالمنشاه



مشروعات عملاقة بالمبادرة فى المنشاة



نقطة إسعاف جديدة بالمنشاه (2)



و مجمعات خدمية بالمنشاه (2)