اليوم السابع
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ارتفاع سعر نفط عُمان اليوم ليسجل 95.43 دولار للبرميل

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:08 م
ارتفاع سعر نفط عُمان اليوم ليسجل 95.43 دولار للبرميل حقل بترول - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 95.43 دولار، حيث شهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 76 سنتًا، مقارنةً بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 94.67 دولار.
 
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 103.21 دولار  للبرميل، منخفضًا 9.72 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وسجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 95.27 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.74 دولار للبرميل.
 
وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت انخفاضًا بنحو 7.9%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 6.7%.

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