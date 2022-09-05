اجتماع بجامعة المنصورة لمناقشة تطوير إنشاءات مستشفى الطلبة وعيادات التأمين الصحى

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور محمود المليجي القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين الموافق اجتماعاً لبحث ومتابعة تطوير إنشاءات مستشفى الطلبة وعيادات التأمين الصحى وساحة انتظار الطلاب بمجمع الخدمات بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور جمال سلطان ودكتور نبيل بلاط المشرفين على المشروع، أسامة عبد الفتاح موسى امين عام الجامعة، مجدي فريد امين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، الدكتور خالد المهدي مدير مستشفى الطلبة، دكتور كلية الهندسة ، ومقاول المشروع.

واستعرض مراحل تطوير مستشفى الطلبة ومجمع الخدمات الطلابية المحيط بها، وقد شدد على أهمية تطوير مستشفى الطلبة وعمليات رفع الكفاءة للدور الأرضي والإستقبال والجناح الإداري وغرف العمليات بالدور الثاني وعيادات التأمين الصحي، كما أشار على ضرورة تطوير مجمع الخدمات الطلابية ليضاهي المعايير العالمية لُيصبح مكان متميز يقضي فيه الطلبة أوقات الانتظار بين المحاضرات في ساحة انتظار الطلاب بمشتملاتها من كافتريات ومكتبات بمستوى يليق باسم جامعة المنصورة ويُقدم خدمة متميزة لطلاب وطالبات الجامعة.

وأكد على ضرورة تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات والموارد المطلوبة لضمان سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمرحلة الأولى واصة ساحة انتظار الطلاب قبل بداية العام الدراسى الجديد.