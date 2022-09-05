وذكرت المصادر الإيطالية، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، اليوم الاثنين، أن 55 شخصًا وصلوا عند الفجر على متن قاربين صغيرين، بينما

كان هناك 18 شخصا رسوا بشكل مستقل على البر، في حين شهدت الليلة الماضية وصول 240 مهاجراً على متن قارب صيد.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أكثر من ألف شخص في منطقة لامبيدوزا الساخنة، لافتة إلى أن عمليات نقل جديدة مخطط لها اليوم، لتوزيع المهاجرين على مناطق البلاد الأخرى.