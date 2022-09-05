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إنفوجراف.. 4 خطوات للتقدم بشكوى للرقابة الإدارية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:31 م
إنفوجراف.. 4 خطوات للتقدم بشكوى للرقابة الإدارية الرقابة الإدارية-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف - أحمد حسنى

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نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 4 طرق للتواصل مع الهيئة واستقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين، هي:
 
أولاً: من خلال مكتب خدمة المواطنين:
 
مكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي الكائن في تقاطع شارعي النزهة وأسماء فهمي بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية الـ 27 التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وكمان تقدر تطالب مسئول علشان تقدم شكوتك بنفسك.
 
ثانياً: من خلال البريد العادي:
 
إرسال إلى عنوان هيئة الرقابة الإدارية في المقر الرئيسي الكائن في تقاطع شارعي النزهة وأسماء فهمي بمدينة نصر، بصندوق بريد رقم 11586 هليوبلس.
 
ثالثاً: من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة:
 
يتم إرسال الشكوى أو البلاغ من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة وملئ النموذج " https://aca.gov.eg/content/SendComplaint.aspx "
 
رابعاً: من خلال الفاكس:
 
إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم: 0020222915403 أو الرقم المختصر 16100، علي مدار 24 ساعة، وبتسجل شكوتك مع المختصين، وفي حرص تام على سرية بيانات المواطنين المبلغ عنها، وعدم استخدامها بطريقة غير سليمة.
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إنفو جراف
 

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