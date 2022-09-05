إنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالغربية.. صور

كتب مدحت وهبة

بحث صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أوجه التعاون بين الصندوق والمحافظة وتكثيف برامج التوعية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن للصندوق مجانا وفى سرية تامة، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبمشاركة وكلاء الوزارات المعنية وممثلي الأزهر والكنيسة.

ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،مؤكدا حرص الوزيرة على تنظيم مثل هذه اللقاءات بمختلف المحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين في إطار تكثيف جهود التوعية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان بجانب التوسع في انشاء المراكز لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة لافتا الى أن الصندوق قدم الخدمات العلاجية لـ4102 مريض إدمان من أبناء محافظة الغربية خلال الـ 7 أشهر الأولى عام 2022 بالتعاون مع الجهات الشريكة للخط الساخن "16023"

وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في التوعية بأضرار الإدمان وتقديم كافة الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفى سرية تامة خاصة فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " موجهاً الشكر وزيرة لالتضامن الاجتماعي على دعها الدائم والتنسيق المستمر من أجل تنفيذ المبادرات والأنشطة داخل قرى ومدن المحافظة.

ووجه المحافظ بتخصيص مبنى للصندوق بالمحافظة لانشأؤه مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتقديم الخدمات العلاجية وفقا للمعايير الدولية مجانا غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق بالعديد من المحافظات ، كما وجه المحافظ تخصيص أول يوم للاذاعة المدرسية فى العام الدراسي المقبل للحديث عن التوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات ،أيضا انشاء " بيت تطوع " كمقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل جامعة طنطا لاستثمار طاقات طلاب وطالبات الجامعة في التوعية بأضرار تعاطى المخدرات

وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الغربية على مدار عام ،حيث تم تنفيذ برامج توعوية ضمن برنامج "اختار حياتك" في 220 مدرسة ،كذلك تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية داخل 120 مركز شباب ، وأيضا الكشف عن المخدرات للموظفين بالجهاز الإداري للمحافظة والجهات التابعة لها ، بالإضافة الى الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومن يثبت تعاطيه يتم احالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر ،كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 95 قرية ضمن مبادرة "قرية بلا إدمان"، حيث يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ويتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة ،وتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان ،كذلك تنفيذ برامج توعوية داخل جامعة طنطا وفرع جامعة الأزهر بالغربية .

وفى نهاية اللقاء تم الخروج بعدة توصيات أهمها تكثيف برامج البرامج التوعية بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي المقبل وتنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج داخل جامعة طنطا من خلال تنظيم معسكرات طلابية لإعداد القيادات الشبابية لاستهداف قيادات طلابية جديدة ضمن رابطة المتطوعين لدى الصندوق والذى بلغ عددها 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية كذلك تنظيم دوريات رياضية وانشطة متعددة بمشاركة كافة الفرق الرياضية بالجامعة أيضا تنفيذ برامج توعية بالمصالح الحكومية والمواقف العمومية والميادين الكبرى والمصانع من أجل إبراز خطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الفئات المستهدفة من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة والقدرة على التحمل وغيرها من المفاهيم المغلوطة كذلك إطلاق حملة outdoor بميادين وشوارع محافظة الغربية الرئيسية تتضمن رقم الخط الساخن " 16023" وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية داخل قرى "حياة كريمة" وتكثيف حملات الكشف على الموظفين داخل الجهاز الإدارى بالمحافظة والجهات التابعة لها

وحرص الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تفقد مبنى تابع للمحافظة ،وذلك للوقوف على جاهزية المبني والعمل على إعادة تأهيله وافتتاحه مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في احدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .