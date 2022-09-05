اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:46 م
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إصابة 7 أشخاص عقرهم حيوان مسعور بمركز ديروط في أسيوط

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:03 م
إصابة 7 أشخاص عقرهم حيوان مسعور بمركز ديروط في أسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط - فريق المحافظات

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أصيب 7 أشخاص عقرهم حيوان يسمى "سلعوه"، بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، كان اللواء احمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بإصابة 7 أشخاص بعد أن عقرهم حيوان مسعور"سلعوه ".
 
وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وتبين إصابة 7 أشخاص إثر عقرهم من سلعوه، وهم " ت م ب" 12 سنة،  وم ر ج 4 سنوات ، و م ن ع ٣37 سنة، و م م ن 12 سنة ، وم ا ب 35 سنة ، وب م س 9 سنوات،  وم ع ز 8 سنوات ، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقي المصل الخاص بهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والعرض على النيابة.
 

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