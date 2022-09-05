إصابة 7 أشخاص عقرهم حيوان مسعور بمركز ديروط في أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أصيب 7 أشخاص عقرهم حيوان يسمى "سلعوه"، بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، كان اللواء احمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بإصابة 7 أشخاص بعد أن عقرهم حيوان مسعور"سلعوه ".

وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وتبين إصابة 7 أشخاص إثر عقرهم من سلعوه، وهم " ت م ب" 12 سنة، وم ر ج 4 سنوات ، و م ن ع ٣37 سنة، و م م ن 12 سنة ، وم ا ب 35 سنة ، وب م س 9 سنوات، وم ع ز 8 سنوات ، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقي المصل الخاص بهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والعرض على النيابة.