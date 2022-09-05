إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى ترعة النواصر بإسنا بعد اصطدامها بدراجتين

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، انقلاب سيارة أجرة فى ترعة النواصر عقب اصطدامها فى دراجتين بخاريتين على طريق كوبرى الفارسية بمدينة إسنا، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وجروح، وتم انتشال السيارة من الترعة ونقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمدينة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كوبرى الفارسية بمدينة إسنا، يفيد بإنقلاب سيارة أجرة فى ترعة النواصر عقب اصطدامها فى دراجتين بخاريتين مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وجروح، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وانتقل لموقع الحادث كل قيادات مدينة إسنا ورجال مركز شرطة إسنا، وتم انتشال السيارة الأجرة والدراجات من ترعة النواصر عقب الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع حادث مروري بانقلاب دراجة بخارية بمنطقة عزبة صقر، مما أسفر عن إصابة كل من "جرجس. ع. ش" مقيم بكومير، و"مينا. م. ص"، و"انطونيوس. ن. ع" مقيمين بعزبة صقر، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج ونزيف في المخ، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.