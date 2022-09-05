إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بإيتاى البارود فى البحيرة

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك بطريق جنبواى الفرعى التابع لمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى العام بإيتاى البارود لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.