اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بإيتاى البارود فى البحيرة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 10:46 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بإيتاى البارود فى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع  حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك بطريق جنبواى الفرعى التابع لمركز إيتاى البارود بالبحيرة.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى العام بإيتاى البارود لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 
 
 

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