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إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى الجيزة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 09:15 ص
إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى الجيزة حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 اشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوي جنوب الجيزة، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بالطريق الصحراوي فى جنوب الجيزة ووجود مصابين وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سياراتين أجرة وملاكي ، مما أسفر عن إصابة 3 اشخاص نقلوا إلى المسشتفى للعلاج وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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