إصابة 16 شخصا بينهم أطفال فى سقوط لعبة ملاهى بالهند.. فيديو

وكالات

أصيب ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم أطفال، بجروح خطيرة بعد سقوط لعبة ملاهي من ارتفاع 50 مترا فوق سطح الأرض، خلال مناسبة أقيمت في دوسيهرا بمدينة موهالي الهندية.

وحسب موقع روسيا اليوم، تم نقل الجرحى إلى المستشفى المدني بالمرحلة السادسة ومستشفى فورتيس في موهالي.

وعانى معظمهم من إصابات في الظهر والفكين، لكن جميعهم خرجوا من دائرة الخطر، وكان من المفترض أن تنتهي الحفلة المعروفة باسم "جسر لندن" في 31 أغسطس، ولكن تم تمديدها حتى 11 سبتمبر.

وقال المنظم صني سينغ: "سنكتشف كيف حدث هذا. يبدو أن هناك مشكلة فنية. في وقت سابق أيضا، قمنا بتنظيم العديد من المناسبات ولكن هذا لم يحدث أبدا. سنتعاون مع الشرطة والإدارة".

وأوضح شاهد عيان: "نقلنا الجرحى وهرعنا إلى المستشفى. لم تكن هناك سيارة إسعاف وحتى الحراس كانوا يحاولون تهديدنا. في وقت لاحق، هرب أيضا المنظمين من المكان".