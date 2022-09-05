إصابة شخصين في حادثي مرور على طريق قرية ميت الليت بالسنطة في الغربية

شهد طريق قرية ميت الليت التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية إصابة شاب فى العقد الثانى من العمر بإصابات خطيرة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية يقودها وفر قائد السيارة هاربا.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة بوقوع حادث تصادم أمام قرية ميت الليت.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى مسرعة بدراجة نارية يقودها شاب ويدعى "ع.ا.ج" 17 سنة وفر قائدها هاربا تم نقل المصاب للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما شهد طريق طنطا السنطة مساء اليوم إصابة شاب فى العقد الرابع من العمر اثر تصادم سيارة ملاكى بجرار يجر خلاطة مواد بناء وتم نقل المصاب للمستشفى.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بتصادم سيارة ملاكى بجرار يجر خلاطة مواد بناء.

انتقلت شرطة النجدة وسيارة اسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصاب ويدعى "ج.ا" 32سنة مصاب بإصابات متفرقة للمستشفى وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.