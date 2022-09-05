إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث تصادم بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أصيب اثنان بإصابات متفرقة في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، على طريق طنطا اسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر الشوربجي مركز طنطا، وتم نقل المصابين لمستشفى المنشاوي بطنطا.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا الإسكندرية الزراعي أمام قرية كفر الشوربجي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة 2 باصابات خطيرة وتم نقلهم لمستشفي المنشاوي العام ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.