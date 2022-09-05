إزالة 49 حالة تعدٍ زراعى بالشرقية على مساحة 7 آلاف و518 متر مبانى و33 فدانا

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتى بدأت أعمالها فى 13 أغسطس الماضي، والتى تنفذ على ثلاثة مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 ، وأسفرت الحملة عن إزالة 31 حالة تعدى بمساحة 7 آلاف و518 متر مبانى و18 حالة تعدى بمساحه 33 فدانا و6 قراريط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدى على مساحة 788 مترا بمركز الابراهيمية و3 حالات تعد بمساحه 504 أمتار بمركز كفر صقر و2 حالة بمساحة 350 مترا بمركز ديرب نجم و6 حالات تعدى بمساحة 2704 أمتار بمركز فاقوس و5 حالات بمساحة 1150 مترا وعدد 2 حالة تعد على مساحة 5 قراريط و١٠ أسهم بمركز أبو حماد.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.