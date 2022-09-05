اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:15 م
أكرم القصاص
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إحالة 38 وسيلة إعلامية للنيابة لمخالفتها ضوابط تغطية انتخابات الكويت

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:02 م
إحالة 38 وسيلة إعلامية للنيابة لمخالفتها ضوابط تغطية انتخابات الكويت الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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قال وكيل وزارة الإعلام الكويتي لافي السبيعي، إنه تم إحالة 38 وسيلة إعلامية للنيابة العامة لمخالفتها شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات (أمة 2022).


وأضاف السبيعي في بيان اليوم الاثنين أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحق شركة إنتاج قامت بالتصوير أمام إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ السكنية دون الحصول على (إجازة نص) وموافقة الجهات المعنية بالتصوير أمام الإدارة، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي سلوك من شأنه تشويه ممارسات العمل الديموقراطي.


وأوضح أن الوزارة تقوم، على مدار الساعة، برصد أداء وسائل الاعلام الالكتروني والمرئي والمسموع والمقروء للانتخابات للتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة لضمان افضل تغطية للانتخابات مجلس الأمة القادمة في 29 من شهر سبتمبر الحالي.


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