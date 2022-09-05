إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مديري الإدارات الفرعية بمتابعة عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال الفترة المسائية، وذلك للتأكد من انتظام العمل داخل المراكز.

ففي إدارة شباب شبرا الخيمة، تمت متابعة مركز شباب الحرية والسماع ووجد المركز مفتوح في ظل غياب عدد من العاملين به، وفي مركز شباب إبراهيم بك تمت متابعة السجلات ومتابعة أعمال المركز والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي إدارة شباب شبين القناطر، تمت متابعة سير العمل بمركز شباب عرب الصوالحة وعرب جهينة والقشيش ونوى والنادي الرياضي بالجعافرة، وذلك بالفترة المسائية وتبين بأن جميع المقرات مفتوحة وتمارس نشاطها على أكمل وجه مع تواجد جميع الموظفين بها.

وفي إدارة شباب بنها، تمت متابعة مراكز شباب نقباس، منية السباع، كفر مويس، منشأة بنها، عزبة ذكى، للوقوف على سير العمل وانتظام العاملين بالمراكز، وتلاحظ غياب بعض العاملين بمركزي شباب نقباس ومنية السباع، وانتظام العمل بمركزي شباب كفر مويس وعزبة ذكى، وبمركز شباب منشأة بنها المركز مفتوح في ظل غياب العاملين بالمركز، وتم تحويلهم للمساءلة القانونية، وتم التنبيه على نظافة المراكز، وعمل الصيانة اللازمة للمبنى الإداري والملاعب، واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على رواد المركز، وتم تدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات والتنبيه على تلافى الملاحظات، وقبول سداد اشتراك العضوية.

كما تمت متابعة مراكز شباب المنزلة والدير ومنشية مشتهر ومشتهر والعمار الكبرى وشبرا هارس، التابعة لإدارة شباب طوخ، وتبين التزام العاملين ومتابعة السجلات وممارسة الأنشطة بالملاعب.

وفي إدارة شباب القناطر الخيرية، تمت متابعه مراكز شباب باسوس، وأبو الغيط، والخرسانية، والبرادعة، وكفر الشرفا الغربي، ووجدت جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها، وتم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من الإدارة والمديرية.

أما إدارة الخانكة، تم متابعه مراكز شباب القلج، 23 يوليو، كفر عبيان، أبو زعبل، عزبة عبد الرحمن، نادي الخانكة الرياضي، وتبين المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها والتزام العاملين وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستيفاء جميع السجلات، وتم التنبيه على مركز شباب أبو زعبل باستيفاء السجل المالي.

وأما عن انتظام العمل بمراكز كفر شكر، وجد مراكز كفر الولجا، تصفا، كفر تصفا، كفر رجب، جميع العاملين متواجدين في الفترات المختلفة على مدار اليوم، أما مركز شباب المفتي مفتوح في وجود عضو من مجلس الإدارة مع عدم حضور العاملين بالفترة المسائية.