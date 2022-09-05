إجراء المقابلات الشخصية لاختيار مدربى كفر الشيخ بالمشروع القومي "تصدوا معنا"

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، إجراء المقابلات الشخصية اليوم لـ 40 شابا وفتاة من أبناء المحافظة من مختلف المدن والقرى لاختيار مدربين فى المشروع القومى لمواجهة الشائعات الذي يحمل شعار "تصدوا معنا"، الذى أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني و بالتعاون مع وحدة "تصدوا معنا" بالوزارة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتور محمد حسن، معاون الوزير منسق البرنامج، الدكتورة نسرين الصباحى، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أحمد مصطفى من الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، الدكتور أحمد نجم استشاري التدريب فى المجال البرلمانى، وذلك لإجراء المقابلات لاختيار مدربى المرحلة الثانية بكفر الشيخ، بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب ومحمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على استدامة الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث علي نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة في عصر بناء الجمهورية الجديدة ، بإرادة سياسية جادة تضع النشء والشباب في صدارة أولوياتها بأفكار حيوية مبتكرة وتوصيات واقعية تعكس رؤية واعية لكوادر شابة تدرك بعمق تحديات ومتغيرات ومتطلبات عصرها.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب مجموعة مختارة من الشباب وحشد جهودهم للحفاظ على الدولة المصرية، فى مواجهة الشائعات والعمل على بناء فكر الإنسان المصري، لفهم الحقائق وإدراك سبل مواجهة للشائعات بالعلم والتدريب التى يوفرها البرنامج من خلال برنامج إعداد المدربين ودعوتهم إلى دعم الدولة المصرية الماضية قدماً في تحقيق أهداف التنمية على أرض مصر والحفاظ على أمنها القومي.

وأضاف الدكتور عزت محروس، تتضمن المرحلة الثانية عدد 16 محافظة هي " الجيزة، دمياط القليوبية ، الدقهلية، البحيرة، كفرالشيخ، المنوفية، قنا،الفيوم البحر الأحمر، بني سويف، الأقصر، أسوان،الإسماعيلية، شمال سيناء،جنوب سيناء "، وقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الشروط العامة للالتحاق بالبرنامج التدريبي وهي أن يكون المشارك حاصلاً على دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ويفضل الحاصلين على دورة إدارة الأزمات والتفاوض أو اي دورات أخرى تنظمها الأكاديمية.

يذكر أنه قد شملت الشروط أيضاً ألا تقل المرحلة العمرية للمتقدم عن 20 عامًا وقت التقدم للحصول على البرنامج التدريبي ولا يزيد عن 35 عامًا ، أن يكون حاصلًا علي مؤهل عالي ، أن يكون المتقدم حاصلًا علي خبرات تدريبية سابقة، وتذكر في السيرة الذاتية مدعومة بالمستندات ،الالتزام بتدريب وتثقيف عدد لا يقل عن 300 فرد داخل محافظته في أحد المنشآت التابعة للوزارة ، أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية بواسطة لجنة من خبراء الأمن القومي ووزارة الشباب والرياضة ، شرط التفرغ خلال دورة تدريب المدربين كشرط رئيسي للحصول علي البرنامج التدريبي، التسجيل في الاستمارة الالكترونية التي أعلن عنها بالصفحة الرسمية للوزارة.