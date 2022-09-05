أسعار الذهب تتراجع فى التعاملات المسائية 3 جنيهات وعيار 21 يُسجل 1107 جنيهات

كتب إسلام سعيد

تراجع سعر الذهب في التعاملات المسائية بحوالي 3 جنيهات ليتراجع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1110 إلى 1107 جنيهات للجرام ، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1710 دولار مقابل 1714 دولار صباح اليوم

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1107 جنيهات

عيار 18 يسجل 950 جنيها

عيار 24 يسجل 1221 جنيها

والجنيه الذهب 8856 جنيها

ينتظر سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث الهامة التي من الممكن أن تؤثر على تداول المعدن الأصفر، إذ تسهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ويرتبط سعر الذهب في مصر بحركة سعر الذهب عالمياً وكذلك حركة الدولار في مصر ، إضافة إلي عوامل العرض والطلب

ومن المقرر يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر مديري المشتريات في كلا من (اليابان – الصين – السعودية – الإمارات)، كما سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو، علاوة على مؤشر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، بينما أبرز ما سيكون في هذا اليوم هو اجتماع منظمة أوبك.

وينتظر مستثمرو الذهب يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 الإفصاح عن تقرير طلبيات المصانع في ألمانيا، ثم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أمريكا، ثم مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي في أمريكا.

وفي يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 سيكون هنالك ترقب للإعلان عن الناتج الإجمالي المحلي في استراليا، ثم الإعلان عن الميزان التجاري في الصين، ثم الإعلان عن مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل في بريطانيا، ثم الإعلان عن الناتج المحلي لدولة ألمانيا، ثم الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو، ثم الميزان التجاري في أمريكا.

ويأتي يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 بالإعلان عن الناتج الإجمالي المحلي في اليابان، ثم معدل الفائدة في منطقة اليورو، ثم مؤشر طلبات إعانة البطالة بأمريكا، وأخيرا مؤشرات مخزون النفط الأمريكية.