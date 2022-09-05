نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يتم تداوله حول إلغاء أجازة يوم السبت بالمدارس، بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، لا أساس له من الصحة، وأن القرار متروك للمحافظين.
مصادر لـ"اليوم السابع": المستشار أحمد فهمى متحدثا رسميا باسم رئاسة الجمهورية
بتوجيهات الرئيس السيسى..تسيير جسر برى من مساعدات إنسانية وطبية للأشقاء بالسودان
الحكومة تنفى رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد أنباء بشأن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية، مُشددةً على جودة وسلامة كافة المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، ومطابقتها للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات، حيث تخضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالمياً، كما يتم حالياً التوسع في تنفيذ المنظومة الجديدة لتتبع الصادرات الزراعية، والتي تعتمد على تكويد المحاصيل الزراعية، وتتضمن الالتزام بكافة اشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية.
التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الدراسى الجديد
سامح شكرى يؤكد استمرار دعم مصر للأونروا وما تقدمه من خدمات للاجئين الفلسطينيين
أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، على استمرار دعم مصر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وما تقدمه من خدمات أساسية وضرورية للاجئين الفلسطينيين.
وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثا رسميا باسم الوزارة
أصدر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، قراراً بتعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثاً رسمياً باسم وزارة الخارجية ومديراً لإدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفاً للسفير أحمد حافظ الذى سبق صدور قرار جمهورى بتعيينه سفيراً لدى كندا، حيث سيتوجّه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد، بعدما أمضى نحو 4 أعوام متحدثاً باسم الخارجية.
وزير الدفاع يشهد مراسم تكريم أبطال القوات المسلحة المحققين لإنجازات رياضية
القوات المسلحة تنظم زيارة لمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة إلى مقر الكلية الحربية
غدا انخفاض بالحرارة وارتفاع أمواج البحر المتوسط 3 أمتار والعظمى بالقاهرة 32
الزراعة تواصل طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين
معلومات الوزراء: الطرق الجديدة شريان للتنمية وارتقاء بجودة حياة المواطنين
إحالة المتهم بالتعدى على ابنة خاله وقتلها بالبراجيل للمفتى.. والحكم 4 أكتوبر
التعليم: تفعيل لائحة الانضباط المدرسى مع انطلاق العام الدراسى الجديد
الجيش الإسرائيلى: "ربما نكون قتلنا شيرين أبو عاقلة بطريق الخطأ"
ليز تروس رئيساً لوزراء بريطانيا وزعيمة لحزب المحافظين خلفاً لجونسون
أعلن حزب المحافظين فوز ليز تروس وزيرة الخارجية في حكومة بوريس جونسون المستقيلة بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء ، خلفاً لجونسون الذي تقدم باستقالته.
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