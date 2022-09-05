نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يتم تداوله حول إلغاء أجازة يوم السبت بالمدارس، بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، لا أساس له من الصحة، وأن القرار متروك للمحافظين.

مصادر لـ"اليوم السابع": المستشار أحمد فهمى متحدثا رسميا باسم رئاسة الجمهورية كشفت مصادر دبلوماسية لـ"اليوم السابع"، عن اختيار المستشار أحمد فهمي، عضو بعثة مصر في الأمم المتحدة في نيويورك متحدثًا رسميًا باسم رئاسة الجمهورية، خلفًا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى الحالى باسم رئاسة الجمهورية، وذلك اعتباراً من أول يناير القادم.

بتوجيهات الرئيس السيسى..تسيير جسر برى من مساعدات إنسانية وطبية للأشقاء بالسودان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان.

الحكومة تنفى رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج