أبو الغيط يستقبل وزيرة خارجية سلوفينيا.. ويدعوها لمواصلة دعم القضايا العربية

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فويان والتي تقوم حاليا بزيارة للقاهرة وذلك لإلقاء كلمة امام الوزراء العرب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم (158) والذي سيعقد غداً الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري بمقر الأمانة العامة وذلك للترويج لملف الترشيح السلوفيني للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للعامين 2024-2025.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ناقش مع وزيرة الخارجية السلوفانية سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات، وكذلك في إطار الشراكة العربية الاوروبية التي تعود بالنفع على الجانبين، كما أعرب الأمين العام عن أمله في أن تستمر سلوفينيا في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة الخارجية حرصت بدورها على تثمين علاقات بلادها بالدول العربية، مؤكدة على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة الأصعدة وحرص بلادها على توسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية، كما أكدت على استعداد بلادها لدعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية في حال فوزها بمقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي.