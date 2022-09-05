أبو الغيط يستقبل المفوض العام للأونروا ويدعو إلى تكثيف دعم الوكالة

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث ركز اللقاء على المُشكلات التى تواجه الوكالة والصعوبات المالية التى تعوق عملها فى الفترة الأخيرة فى ظل الأزمات العالمية التى وضعت ضغوطاً على الأموال الموجهة للمساعدات الإنسانية.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط شدد على الأهمية البالغة التى ينطوى عليها عمل الوكالة، خاصة فى المرحلة الحالية التى يواجه خلالها اللاجئون الفلسطينيون فى مناطق عمل الأونروا الخمس صعوبات كبيرة فى ظل تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية.

واستمع أبو الغيط لشرحٍ مُفصل من المفوض العام "لازاريني" حول الأوضاع المالية للوكالة فى المرحلة الحالية، حيث تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 100 مليون دولار.

وأضاف رشدى أن كلاً من أبو الغيط و"لازاريني" تداولا حول أفضل السبل لسد هذه الفجوة، وحول الخطط المطروحة لاستدامة تمويل الوكالة فى المرحلة المُقبلة، وبما يضمن عدم تأثر الخدمات التى تقدمها للاجئين الفلسطينيين فى مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، وغيرها.