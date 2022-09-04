764 ألف عقد زواج جديد فى مصر عام 2021

كتب: مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021، توزيع عدد عقود الزواج في مصر من حيث نوع العقد "زواج جديد – تصادق – رجعة – العودة إلى زواج لم يفصله آخر"، وبلغ عدد عقود الزواج 880 ألفا و41 عقدا عام 2021، مقابل 876 ألفا و15 عقدا عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 0.5%.

وتوزعت عقود الزواج بنهاية عام 2021 طبقا لنوع العقد وفقا لما يلي:

زواج جديد 764 ألفا و345 عقدا، تمثل 86.9% من جملة العقود، مقابل 755 ألفا و908 عقود عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 1.1%.

تصادق 110 آلاف و707 عقود، يمثل 12.6% من جملة العقود، مقابل 113 ألفا و48 عقدا عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 2.1%.

رجعة 3 آلاف و170 عقدا، تمثل 0.4% من جملة العقود، مقابل 3 آلاف و741 عقدا عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 15.3%.

العودة إلى زواج لم يفصله آخر ألف و819 عقدا، تمثل 0.2% من جملة العقود، مقابل 3 آلاف و318 عقدا عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 45.2%.

ومن أهم مؤشرات النشرة بلغ عدد عقود الزواج فى الحضر 359806 عقداً عام 2021 تمثل 40.9٪ من جملة العقود، مقابل 357832 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.6٪، وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 520235 عقداً عام 2021 تمثل 59.1٪ من جملة العقود مقابل 518183 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.4 ٪.