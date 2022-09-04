238 مشروعا لشركات ناشئة تنافس فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

استقبلت المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أكثر من 1500 مشروع حتى 1 سبتمبر الحالى، أى قبل إغلاق باب التقديم بـ6 أيام، حيث إنه تم فتح الباب للتقديم عبر الموقع الإلكترونى من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر .
وحصل "اليوم السابع" على الإحصائية المتعلقة بالعدد المتقدم للمشروعات التى وصل عددها 1500 مشروع اخضر، بينها 238 مشروعا لشركات ناشئة، وتسمى فى القانون مشروعات ريادة الأعمال أو المشروع حديث التأسيس وهى المشروعات التى لم تمض 7 سنوات على بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها والتى تضمن قدراً من الجد أو الابتكار والمشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.
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