238 مشروعا لشركات ناشئة تنافس فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كتبت ــ منال العيسوى

استقبلت المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أكثر من 1500 مشروع حتى 1 سبتمبر الحالى، أى قبل إغلاق باب التقديم بـ6 أيام، حيث إنه تم فتح الباب للتقديم عبر الموقع الإلكترونى من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر .