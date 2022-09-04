وفاة موظف بريد فى الشرقية إثر جرعة مخدرات زائدة

الشرقية – فتحية الديب

توفى موظف بمكتب بريد الشرقية داخل منزله بمدينة الزقازيق، وتم العثور على حقنة بها آثار مواد مخدرة بجوار جثمانه.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا قسم أول الزقازيق بوصول "ه م ع" 45 عاما موظف بالبريد ومقيم شارع فاروق، دائرة قسم أول الزقازيق جثة هامدة لمشرحة المستشفى جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية أن الوفاة بسبب حقنة مواد مخدرة وأن المتوفى المواد المخدرة، وتغيب عن عمله لمدة 3 أيام، وشقيقته هى من كشفت وفاته داخل مسكنه، بعد أن أبلغها زملاؤه بعدم حضوره للعمل على مدار 3 أيام.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 3982 إدارى أول الزقازيق لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، وأحالته للنيابة العامة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.