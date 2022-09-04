وفاة أول رائد فضاء ساهم فى مسيرة البشرية إلى سطح القمر

كتب محمد جمال

توفي رائد الفضاء السابق في ناسا دون ليند الذي ساعد في تخطيط أول مسيرة للبشرية على سطح القمر قبل إطلاقه على مكوك الفضاء، عن عمر يناهز 92 عاما، وكتبت عائلته: "إن دون أقرب ما يكون إلى رجل النهضة الحقيقي، مثال ليوناردو دافنشي عن الرجل الذي يمكنه فعل كل شيء والقيام به بشكل جيد، كما هو الحال في عصرنا"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

أصبح ليند رائد فضاء مع مجموعة "ناسا الأصلية التاسعة عشرة" ، وهي المجموعة الخامسة من المتدربين في وكالة ناسا، والتي تم اختيارها في عام 1966 شمل الفصل ثمانية رواد فضاء سافروا إلى القمر، بما في ذلك ثلاثة من رواد الفضاء المستقبليين في أبولو.

"قال ليند في التاريخ الشفوي لوكالة ناسا لعام 2005 :"كانت الخطط الأصلية هي إجراء 10 عمليات إنزال على القمر، من أبولو 11 إلى أبولو 20 ، وكنا نبني وحدات قيادة وساتيرن 5 [صواريخ] وجميع المعدات لعشر عمليات إنزال، ثم خفضت واشنطن، بحكمتها اللامحدودة، الميزانية وألغيت آخر ثلاث رحلات جوية إلى القمر، ولم أذهب إلى القمر، كانت تلك خيبة أمل مهنية لا تصدق".

بدلا من الذهاب إلى القمر بنفسه، عمل ليند على التخطيط لعمليات سطح القمر لرواد الفضاء الذين فعلوا ذلك، واختبر بدلات الفضاء والأدوات والحزم العلمية التي سيستخدمها رواد الفضاء في أبولو وينشرونها.

قال في أحد اللقاءات: "أنا لا أقول هذا التفاخر، لكنني كنت أعرف المزيد عما كان من المفترض أن يفعله نيل [أرمسترونج] وباز [ألدرين] في المهمة الأولى وكان من المفترض أن يفعله بيت [كونراد] وآل [بين] في المهمة الثانية ".

حطت هذه المعرفة له مقعدًا في Mission Control خلال أول مهمتين للهبوط على سطح القمر، أبولو 11 وأبولو 12. بصفته كابكوم (جهاز اتصال كبسولة)، كان ليند يقوم بمجرد مكالمة لاسلكية بعيدا إذا حدث خطأ ما.

جاءت فرصة ليند لتكون على الجانب الآخر من الخط بعد أكثر من عقد من قفز آخر رائد فضاء من القمر، قال ليند: "لقد سجلت رقما قياسيا، لم ينتظر أحد رحلة فضائية أطول مما فعلت، آمل ألا يضطر أحد للقيام بذلك، كانت هناك تأخيرات طويلة، وهكذا ، نعم ، مرت 19 عاما قبل أن أطير."

في 29 أبريل 1985، انطلق ليند كمتخصص في مهمة STS-51B على متن مكوك الفضاء تشالنجر، بالنظر إلى أن اثنين من زملائه الستة كانوا رواد فضاء في حقبة أبولو، كان متوسط ​​عمر الطاقم 48.6، الأقدم في مهمة فضائية أمريكية.

وكانت المهمة أيضا بمثابة الرحلة الثانية لوحدة مختبر Spacelab الأوروبية المبنية والأولى التي تحمل مجموعة كاملة من التجارب العلمية ، بما في ذلك أول من تم اختبارهم على الحيوانات.

قال ليند لمحاور وكالة ناسا: "كان لدينا قردان صغيران لطيفان و 24 فأر مختبر أقل من لطيف، لقد تكيفت قرود السنجاب بسرعة كبيرة، لم تكن فئران المختبر ذكية تماما مثل القردة، لقد كانت أيضا على طاولات الاهتزاز والغرف الصوتية وهذا النوع من الأشياء، لكنهم لم يعلموا أن هذا سيستمر لفترة، وعندما دخلنا الوحدة، كانوا معلقين على حافة القفص ويبدو عليهم القلق الشديد ".

بالإضافة إلى إجراء البحث الذي خططت له وكالة ناسا، اقترح ليند أيضا تجربته الخاصة ونفذها، حيث التقط أول صور واضحة للشفق القطبي ("الشفق القطبي") من الفضاء، واستخدم كاميرا كانت بالفعل على متن المكوك وثلاث لفات من الأفلام.

قال ليند ضاحكا: "لقد كلفت هذه التجربة وكالة ناسا 36 دولارا، وهي أرخص تجربة ذهبت إلى الفضاء على الإطلاق، لقد زعمنا أنه يمكننا القيام بمزيد من العلم مقابل كل دولار للرطل أكثر من أي شخص آخر".