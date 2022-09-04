اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية المجر: لا يمكن لبلادنا الاستغناء عن الغاز الروسي

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:17 م
وزير خارجية المجر: لا يمكن لبلادنا الاستغناء عن الغاز الروسي الغاز - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، اليوم الأحد إن بلاده والمنطقة لا يمكنها الاستغناء عن توريدات الغاز الروسي.


وأضاف وزير خارجية المجر - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن إمدادات الغاز من بلدان أخرى غير كافية للوفاء باحتياجات بلاده، مشيرا إلى أن ما يصل إلى 50% من منازل المواطنين ستبقي بلا تدفئة إذا قررت الحكومة وقف شراء الغاز من روسيا. 


وحذر سيارتو من خسارة عشرات آلاف المواطنين لوظائفهم وانهيار الصناعة في البلاد في حال التوقف عن شراء الغاز الروسي، معتبرا أن (خط السيل) التركي هو المسار الآمن الوحيد المتبقي لضخ الغاز إلى أوروبا.


المجر

الغاز الروسي

أزمة الغاز فى أوروبا

حكومة المجر

توريدات الغاز الروسي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة