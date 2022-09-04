وزير خارجية المجر: لا يمكن لبلادنا الاستغناء عن الغاز الروسي

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قال وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، اليوم الأحد إن بلاده والمنطقة لا يمكنها الاستغناء عن توريدات الغاز الروسي.



وأضاف وزير خارجية المجر - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن إمدادات الغاز من بلدان أخرى غير كافية للوفاء باحتياجات بلاده، مشيرا إلى أن ما يصل إلى 50% من منازل المواطنين ستبقي بلا تدفئة إذا قررت الحكومة وقف شراء الغاز من روسيا.



وحذر سيارتو من خسارة عشرات آلاف المواطنين لوظائفهم وانهيار الصناعة في البلاد في حال التوقف عن شراء الغاز الروسي، معتبرا أن (خط السيل) التركي هو المسار الآمن الوحيد المتبقي لضخ الغاز إلى أوروبا.