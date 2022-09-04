وزير القوى العاملة لمديرى المديريات: تطوير الأداء وتقديم خدمات لائقة للمواطنين

كتبت ــ آية دعبس

استكمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمقر الديوان العام بالوزارة صباح اليوم الأحد، لقاءاته مع مديري مديريات القوى العاملة، من محافظات: "بني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر ،وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، والفيوم، والمنيا، والبحر الأحمر، وشمال سيناء".

ووجه" الوزير" بدور أكبر وفعال، لتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظات بشكل لائق، وإعادة الثقة بين مديريات الوزارة والمواطن المصري، وتقديم مقترحات مكتوبة وعاجلة بشأن تطوير الأداء في تقديم الخدمات، خاصة في ملفات:"القوى الوظيفية "، والعمالة غير المنتظمة، والتفتيش، والسلامة والصحة المهنية، وتوفير فرص عمل حقيقية، والنهوض بملف التدريب المهني والفني، وبوحدات التدريب المتنقلة، لتقديم عمالة مدربة لسوق العمل، وكذلك المشاركة في كافة المفاوضات الجماعية داخل المصانع والشركات بشكل متوازن، من أجل المزيد من الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.

وفيما يخص "التفتيش" شدد، الوزير على وضع المنشآت كثيفة العمالة كأولوية في خطة عمل المفتش لتأمين أكبر قدر من العمالة المصرية وتحقيق بيئة عمل آمنة..وطلب مديري المديريات إجراء تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بعمل المفتشين لوضع الضوابط اللازمة في عمل المفتشين..واستمع " الوزير" لكافة المقترحات المقدمة من مديري المديريات لتطوير الأداء، فضلا عن المعوقات والمشكلات التي تقابلهم اثناء العمل،ومناقشة الحلول المناسبة لتلك المشكلات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.