وزير الإسكان: جولات ميدانية بالمشروعات الجارية بمدن أكتوبر والعاشر وبدر والسادات

كتب أحمد حسن

الجزار يؤكد مواصلة المتابعة الميدانية وتذليل أي عقبات وتنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة والجودة في التنفيذ

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولي أجهزة مدن (العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – بدر – السادات – السويس الجديدة –العبور الجديدة- برج العرب الجديدة)، قاموا بجولات ميدانية لتفقد المشروعات السكنية والخدمية وأعمال المرافق والطرق واستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير، وذلك في ضوء الاهتمام بالمشروعات الجارية والالتزام بالبرامج الزمنية لإنجاز الأعمال.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية بالمواقع وتذليل أي عقبات وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة في التنفيذ.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أعمال تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي بالحي 33، حيث تابع أعمال الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والزراعة وتنسيق الموقع ومنظومة الطرق الداخلية بالحي، وأعمال استكمال عمارات الإسكان الاجتماعي لـ21 عمارة بواقع 504 وحدات سكنية بالحي 12 تمهيداً لتسليمها كاملة المرافق، والأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة "إسكان اجتماعى" ضمن المرحلة الرابعة شرق حى الأندلس بالحى 16 بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق، حيث تابع جميع الأعمال داخل المشروع وكذا المدارس والحضانات والأسواق والوحدات الصحية، وكذا أعمال تنسيق الموقع من طرق وزراعة.

وتفقد المهندس أحمد عمران، مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحى 29، لمتابعة إنشاء المحطة بطاقة 12500 متر مكعب، التى تخدم المرحلة الخامسة وبها الأحياء ( 28 ، 29 ، 30 ) بتكلفة 250 مليون جنيه تقريبا، ومشروع محطة المياه بطاقة 600 ألف متر مكعب/ يوم بتكلفة مليار و150 مليون جنيه، وستقوم بتغذية مدن العاشر من رمضان وبدر وحدائق العاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات محطة الصرف الصحى الصناعى رقم 4 وخط 900 والتى تخدم المنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان، ومنطقة المطورين الجنوبية وكذا مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد المهندس أحمد عمران، تعديل مسار خط المياه 1200مم المغذى لمدينتي بدر والعاصمة الإدارية وذلك حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة.

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالحيين الأول والثاني بالمدينة، وجارٍ تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بطريق الداير للخدمات بالحي الثاني، حيث تم تطوير الطريق من حارة واحدة باتجاهين بعرض 12 مترا ليصبح حارة لكل اتجاه بواقع 10 أمتار لكل حارة وجزيرة وسطى بعرض مترين، ويخدم الطريق قطع الأراضي السكنية ومناطق الخدمات بمركز الحي الثاني، ووصلت نسبة تنفيذ المشروع 80 % وذلك بقيمة استثمارية 74 مليون جنيه.

ووجه المهندس عمار مندور، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني الحى الثانى، مشدداً على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال ( الكهرباء – الطرق – المرافق ) للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد المهندس عمار مندور، اصطفاف الشركة المتخصصة لأعمال نظافة الحى الثالث، بحضور مسئولي الجهاز والشركة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل بالحى السابع ومنطقة 222 بمركز المدينة " إسكان اجتماعي "، كما تم مراعاة زيادة المعدات والعمالة بجميع المشروعات الخاصة بأعمال النظافة الجديدة بالمدينة.

وقام المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمشروعات الإسكان الجارية بالمرحلة الخامسة بحى الفردوس ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتى تحتوى على 100عمارة بواقع 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة و5 عمارات بواقع 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة.

وقامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، والمهندس أحمد عبدالجابر، نائب رئيس الجهاز، بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع 86 عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصرين بموقعي 1 و2 بإجمالي 2064 وحدة سكنية.

وتفقد مسئولو جهاز مدينة السويس الجديدة، أعمال التنفيذ الخاصة بخزان التكديس سعة 8 آلاف متر مكعب، المغذي للمياه للمصانع والشركات والكيانات الموجودة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، وذلك في تواجد مسئولي المشروع والشركة المنفذة حيث بلغت نسبة التنفيذ ٩٨%.

وقام المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بالمرور وتفقد الأعمال بموقع الـ 18 عمارة بسكن مصر مسلسل (ب ) بمنطقة الـ2600 فدان والذى يضم 432 وحدة سكنية.

وتابع المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، تنفيذ أعمال الطريق الواصل من المدخل الشرقي للمدينة إلى المناطق الصناعية مروراً بسوق الجملة المركزي، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85٪ من إجمالي الأعمال، وكذا أعمال الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية الخامسة.

كما قام رئيس الجهاز، بمتابعة أعمال الصيانة الخاصة بعمارات دار مصر، لا سيَّما أعمال صيانة المسطحات الخضراء، مؤكداً على الشركة المسند إليها الأعمال بالالتزام بمعايير الجودة، وضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في ري الأشجار والمسطحات الخضراء، والمراجعة الدورية والمستمرة لشبكات الري وإصلاح التالف منها أولاً بأول.

وتابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استكمال تنفيذ أعمال ترميم طبقة الأساس والمرمات الأسفلتية وشبكة الرى وبردورات وأرصفة الجزيرة الوسطى بمنطقة غرب سوميد ( 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 )، مشيراً إلى أنه تم وضع خُطة شاملة لصيانة الطرق بالمناطق الصناعية والأحياء من الأول حتى الـ12، والقطاع الجنوبى والقطاع الشمالى والقطاع الغربى.

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن ذلك فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية بالمدينة وفى إطار الاهتمام المستمر بأعمال رفع الكفاءة والتطوير بالمدينة.