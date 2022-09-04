هل جميع الأدوية آمنة لكبار السن؟ .. هيئة الدواء تعلق

قالت هيئة الدواء المصرية إن مأمونية الدواء تختلف من شخص إلى أخر؛ وتابعت: هناك بعض الأدوية تكون آمنة للبالغين من صغار السن، وتكون أقل أمانًا لكبار السن؛ لأن التقدم في السن قد ينتج عنه تغيرات في امتصاص الأدوية، والتمثيل الغذائي، نظرا لحدوث قصور في وظائف الكبد والكلى، وبطء حركة الأمعاء، وقلة الحركة؛ فتصبح الآثار الجانبية من بعض الأدوية أكثر شيوعًا .

ونصحت هيئة الدواء المصرية كبار السن والقائمين على رعايتهم بضرورة الالتزام، واستشارة مقدم الرعاية الصحية للتأكد من سلامة استخدام الأدوية.



وكانت هيئة الدواء المصرية، قالت إن هناك بعض الأدوية التي يمكن صرفها من الصيدليات دون روشتة، مثل الأدوية التي تحتوي على هيدروكسيد الألومنيوم، وكربونات الكالسيوم والمغنيسيوم، وديهيدروكسي المنيوم، والجينات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وكربونات الكالسيوم ويجب على مرضى اختلال وظائف الكلى، عند شراء الأدوية إخبار الصيدلي بمرضهم؛ حتى لا يتم وصف أدوية تحتوي على تلك المواد الفعالة، والتى قد تؤثر على صحتهم حال تناولها.