نقابة الزراعيين بالإسماعيلية تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء الأعضاء.. صور

نظمت نقابة الزراعيين بالإسماعيلية برئاسة الدكتور السيد خليل نقيب الزراعيين بالإسماعيلية حفل تكريم لأبناء المهندسين الزراعيين المتفوقين فى الشهادات العامة ( ابتدائية واعدادية – ثانوية عامة وازهرية - وخريجى الجامعات ) لعام 2022 بنادى بمقر النقابة حرصا من النقابة فى استمرار تعزيز ثقافة التقدير والدعم للمهندسين الزراعيين وأبنائهم.

وشهد الاحتفال حضور المهندس مصطفى متولى عضو إقليم القناة عن النقابة العامة والمهندس صالح مصطفى سكرتير النقابة، والمهندس محمد كامل أمين الصندوق للنقابة والمهندس أشرف الجبلاوى والمهندس محمود عبد القادر، والمهندس زكى افندى، المهندس محمد الغبوشى، والمهندس سيد جمعة أبوفرخة، والمهندس حسن أبو فرخة، والمهندس محمود طايع والمهندس نبيل العايدى أعضاء مجلس إدارة النقابة ولفيف من المهندسين الزراعيين وأسرهم.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم وتوزيع شهادات التقدير ومبالغ مالية على الطلبة المتفوقين، حيث قدم الدكتور السيد خليل التهانى إلى الطلاب المتفوقين وأسرهم متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتقدم فى حياتهم المستقبلية معربا عن اعتزازه وتقديره بالطلبة المتفوقين باعتبارهم نماذج مشرفة وأمل مصر وسبيلها للحاق بركب التقدم العلمى والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم فى كافة المجالات وطالبهم ببذل المزيد من الاجتهاد والتفوق من أجل تقدم وازدهار وطننا، متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح وأن هذا الاحتفال يجسد تقدير النقابة لأبناء أعضائها فى تفوقهم العلمى وأن النقابة حريصة على إقامة حفل التكريم للمتفوقين كل عام.

وتم خلال الحفل تكريم المهندسين السابقين أعضاء النقابة لما بذلوه من جهد خلال الدورة السابقة وهم، المهندس رمضان مدبولى، والمهندس مصطفى عبد الحميد، والمهندس حسن الشيخ، وأشاد المهندسين الزراعيين وأسرهم بهذا التقدير معبرين عن فخرهم بكونهم جزء من عائلة النقابة شاكرين إداراتها وكل من شارك بتنظيم هذه الاحتفالية.