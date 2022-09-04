ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بمطعم مشويات شرق الإسكندرية دون إصابات

الاسكندرية اسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثان في الإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار حريق اندلع بمطعم مشويات بمنطقة المندرة قبلي بحي المنتزه ثان لمعرفة سبب الحريق، دون حدوث أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بأحد المحال بشارع المهداوي بمنطقة المندرة قبلي، وعلي الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطره عليه.

وبال والفحص تبين نشوب حريق بمطعم مشويات أسفل عقار بالشارع المشار إليه، مما أسفر عن حدوث تلفيات محدودة وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث إصابات، تم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، واخطرت النيابة العامة للتحقيقات.