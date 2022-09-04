نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى يتفقد امتحانات التصفية بالكليات الشرعية بأسيوط

أسيوط- فريق المحافظات

تفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى، عدد من لجان امتحانات التصفية بكليات أصول الدين والدعوة وكلية الشريعة والقانون وكلية اللغة العربية بأسيوط، وكان فى استقباله خلال جولة التفقد الدكتور عبدالمحسن وهبة عميد كلية أصول الدين، والدعوة بأسيوط، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، والدكتور صابر السيد وكيل كلية اللغة العربية بأسيوط.

وخلال الجولة شدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات التى توفر لهم فرص النجاح العادل، كما شدد على توفير جميع سبل الراحة للطلاب، والتأكد من وسائل التهوية وتوزيع الإضاءة داخل قاعات الامتحانات، وكذلك الالتزام بقواعد ونظم الامتحانات المعلنة من قبل الجامعة



نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي خلال الجولة



نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي خلال الجولة



نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي خلال الجولة