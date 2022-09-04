اليوم السابع
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ميدفيديف: سياسات ألمانيا العدائية تجاه روسيا تتعارض مع مصالح الشعب الألماني

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:46 م
ميدفيديف: سياسات ألمانيا العدائية تجاه روسيا تتعارض مع مصالح الشعب الألماني نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف
وكالات

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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن مستشار ألمانيا تعمل اليوم كعدو لبلاده بفرضها العقوبات عليها وتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة موجهة ضد الجيش الروسي، مؤكدا أن كل ذلك يندرج تحت إطار الحرب الهجينة ضد موسكو. 


وقال ميدفيديف على قناته في "تلجرام" اليوم الأحد، تعليقا على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز بأن روسيا لم تعد موردا موثوقا للطاقة: "إن ألمانيا دولة غير صديقة فرضت عقوبات على الاقتصاد الروسي بأكمله وعلى المواطنين الروس".


وأضاف: "أن ألمانيا تزود أوكرانيا أيضا بالأسلحة الفتاكة الموجهة ضد قواتنا المسلحة، أي أنها أعلنت حربا هجينة علينا، فهي تتصرف كعدو لبلادنا".


مجلس الأمن القومي الروسي

دميتري ميدفيديف

ألمانيا

أولاف شولتز

أزمة الطاقة فى ألمانيا



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