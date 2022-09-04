مياه الإسكندرية: إنشاء مكتبة رقمية لمشروع شبكة المياه الذكية

كتب أحمد حسن

قام فريق عمل إدارة الإتصال العلمى ونقل التكنولوجيا التابع للإدارة العامة للبحوث والتطوير بشركة مياه الشرب بالاسكندرية بإنشاء المكتبة العلمية الرقمية A.L.P.app (AWCO Library Platform والتى تمثل ركن هام من اركان مشروع شبكة المياه الذكية WIN (Water Intelligent Network.

وأكدت الدكتورة ميسة صلاح الدين مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير أن منصة المكتبة تضم تطبيق للهاتف المحمول الى جانب تطبيق الويب ويرتبطان بقاعدة بيانات قوية تم إعدادها بعد الدراسة الدقيقة لعدد من المكتبات الرقمية العالمية.

وأوضحت أن دراسة نقاط القوة والضعف الخاصة بالمنصه الى جانب دراسة انشطة ومجالات الشركة المختلفة لتقديم الافضل لمستخدمين المكتبة وتللبية متطلباتهم من الكتب والابحاث العلمية والعديد من الخدمات الرقمية المفيدة فى شتى المجالات.