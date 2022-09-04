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موسكو: أوكرانيا خططت للسيطرة على محطة زابوريجيا بحضور بعثة الوكالة الذرية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:32 م
موسكو: أوكرانيا خططت للسيطرة على محطة زابوريجيا بحضور بعثة الوكالة الذرية الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن نظام أوكرانيا ورعاته الغربيين خططوا للسيطرة على محطة زابوريجيا النووية بالتزامن مع وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم التحضير لهذه الخطوة وكان لا بد من اختيار "ممثلين إعلاميين" مدربين بشكل خاص لهذه المهمة، من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لافتة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث في 2 سبتمبر عن أن سيارات مع صحفيين أوكرانيين وغربيين سترافق قافلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن كييف حاولت القيام بهذا الاستفزاز على عكس السيناريو الذي تم الاتفاق عليه في إطار مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلامتها وأمنها، وكان من المقرر أن يسمح بالوصول إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في منطقة زابوروجيا بشكل صارم فقط حسب قوائم بأسماء الأشخاص التي سبق تقديمها إلى وزارة الدفاع الروسية من قبل إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه لا يوجد ممثلو وسائل الإعلام الأوكرانية أو غيرها، الذين كانوا من يريدون أن يرافقوا سيارات البعثة الأممية، موضحة أنه على هذا الأساس ولضمان أمن البعثة وسلامتها، ومن أجل الامتثال للبروتوكول الأمني ​​للبعثة، تم إيقاف جميع الأشخاص غير الموجودة أسماؤهم في القوائم المتفق عليها، وعدم السماح لهم بالمرور.

 

 


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