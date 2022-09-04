من هو عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس البعثة في ليبيا الجديد

كتبت هند المغربي

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة السنغالى عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).

ووفق الأمم المتحدة " يجلب الممثل الخاص الجديد معه إلى هذا المنصب خبرة تزيد عن 40 عاما شغل خلالها مناصب ضمن حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة.

وذكر مركز اعلام الأمم المتحدة أن باتيلي يخلف يان كوبيش (من سلوفاكيا) الذي شغل سابقا منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة أونسميل. وقد أعرب له الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، عن امتنانه لخدمته للمنظمة.

ذكر البيان أن باتيلي شغل في أحدث مهامه مع الأمم المتحدة في عام 2021 منصب الخبير المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة أونسميل.

كما شغل سابقا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد (مينوسما) بين عامي 2013-2014، ومنصب الممثل الخاص للأمين العام في وسط أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا في غابون (2014-2016).

في عام 2018، تم تعيينه كمستشار خاص للأمين العام بشأن مدغشقر، وفي عام 2019 عمل كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.

وشغل باتيلي مناصب وزارية مختلفة في الحكومة السنغالية، ولا سيّما منصب وزير أول في مكتب الرئيس المسؤول عن الشؤون الأفريقية (2012-2013)، وزير الطاقة والهيدروليكا (2000-2001) ووزير البيئة وحماية الطبيعة (1993-1998). انتُخب لعضوية الجمعية الوطنية في عام 1998، وشغل منصب نائب رئيسها من 2001 إلى 2006.

كما انتُخب عضوا في المجموعة الاقتصادية لبرلمان دول غرب أفريقيا (2002-2006 ودرّس باتيلي التاريخ لأكثر من 30 عاما في جامعة الشيخ أنتا ديوب في السنغال، كما حاضر في العديد من الجامعات حول العالم.

ويذكر ان باتيلي حاصل على دكتوراه في فلسفة التاريخ من جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، ودكتوراه من جامعة الشيخ أنتا ديوب.