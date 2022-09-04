منطقة بنى سويف الأزهرية تعلن عن حاجتها لـ"دادات" لقاعات رياض الأطفال

كتب ــ لؤى على

أعلنت منطقة بنى سويف الأزهرية عن حاجتها إلى مربيات (دادات) لقاعات رياض الاطفال ولكن فى أماكن محددة بشروط، هى:

ألا يزيد السن عن 45 سن للمتقدمة، خلو المتقدمة من الأمراض المعدية، حسنة السير والسلوك، قادرة على التعامل مع الأطفال، أن تكون مقيمة فى نطاق الإدارة التعليمية.

وحددت المنطقة الأوراق المطلوبة للتقديم، وهى: فيش حديث من قسم الشرطة، صورة البطاقة القومية، صورة شهادة الميلاد، شهادة صحية من المستشفى العام، حافظة بلاستيك، وتسلم الحافظة بمحتوياتها فى المنطقة الأزهرية بقسم رياض الاطفال على أن يتم مقابلة شخصية من قبل اللجنة المنعقدة بالمنطقة فى الموعد الذى سيتم تحديده للمتقدمين إذا تقدم أكثر من واحدة لاختيار الأفضل، أما بالنسبة للراتب فسيتم تحديده بعد توقيع العقد المبرم مع الناجحين وسيكون فى حدود ستين جنيها يوميا، والعقد من أول شهر أكتوبر إلى نهاية العام الدراسى، ويجدد كل عام، وآخر موعد للتقديم يوم السبت الموافق 10 سبتمبر.