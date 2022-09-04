معاينة محل ألعاب اشتعل به حريق بحدائق الأهرام تؤكد عدم وجود شبهة جنائية

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمحل ألعاب اشتعل به حريق بحدائق الأهرام، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال مالك المحل، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، فذكروا أنهم فوجئوا باشتعال الحريق، وسارعوا لإبلاغ شرطة النجدة، ووصل رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق داخل محل العاب أطفال بمدينة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد بالكامل دون وقوع أى إصابات ،وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة ، اخطارا بنشوب حريق داخل محل العاب أطفال بمدينة حدائق الأهرام، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.