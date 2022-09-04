اليوم السابع
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مصر للطيران تنظم رحلات مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:11 م
مصر للطيران تنظم رحلات مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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أعلنت مصر للطيران اليوم الأحد عن تنظيم رحلات مباشرةً من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة وحسب البيان فان توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأهمية التعاون مع القطاع السياحي لتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري بما يليق بمكانة مصر كوجهة سياحية متميزة للسائحين .
 
صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة بدأت اعتباراً من 3 سبتمبر الحالى فى تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من موسكو إلى مقاصد الجذب السياحى شرم الشيخ والغردقة بواقع 14 رحلة أسبوعياً وذلك بمعدل رحلة واحدة يومياً إلى شرم الشيخ وأخرى إلى الغردقة .. يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لزيادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر .
 
الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسير رحلات جوية مباشرة  بين  القاهرة وموسكو بواقع 10 رحلات أسبوعيا.
 
 
 
 

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