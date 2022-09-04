مصرع 6 متسلقين روس خلال محاولتهم الصعود أعلى بركان نشط فى أوراسيا

كتبت ريهام عبد الله

كشفت وسائل إعلام روسية، أن 6 متسلقين على الأقل، لقوا حتفهم، خلال محاولتهم الصعود إلى أعلى بركان نشط فى أوراسيا، والذى يقع فى أقصى شرق روسيا، ويُعتقد أن 6 متسلقين آخرين تقطعت بهم السبل فى بركان كليوتشفسكايا سوبكا، الذى يبلغ ارتفاعه 15884 قدمًا فى منطقة كامتشاتكا الروسية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وبحسب ما ورد في التقارير الإعلامية، توفى أربعة من القتلى على الفور بعد سقوطهم من ارتفاع 13000 قدم، ومات اثنان آخران بعد ذلك بوقت قصير، ونقلت التقارير عن مكتب المدعى العام لمنطقة كامتشاتكا، قوله، إن "المتسلقين كانوا يحاولون الصعود إلى قمة البركان عندما وقع الحادث على بعد 1600 قدم تحت القمة".



البركان النشط

ويُعتقد أن اثنين من المتسلقين من المجموعة التى كانت مكونة من 12 متسلق، يحتمون فى معسكر على ارتفاع 10827 قدمًا فوق مستوى سطح البحر، بينما يحتمى أربعة آخرون فى خيمة بارتفاع 13 ألف قدم.

وبدأت المجموعة التى ضمت مرشدين صعودها، يوم الثلاثاء الماضى، ووردت أنباء عن مقتل ستة أشخاص أمس السبت، ويُعتقد أن أحد المرشدين قد كسر ساقه، لكن حالة المتسلقين الآخرين غير معروفة، كما كشفت التقارير إن جميع المتسلقين من الروس.