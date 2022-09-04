مصرع عامل أسانسير صعقا بالكهرباء في منطقة الزهراء بسوهاج

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة عامل أسانسير صعقا بالكهرباء بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج وجار نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد شريف عبد المحسن رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، بتعرض ع . ع . ف . ا 26 سنة عامل أسانسير لصعق كهربائى أثناء العمل بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الزهراء دائرة القسم، وتبين أنه يقيم بناحية قرية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم.

جار نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف جهات التحقيق، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.