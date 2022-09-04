اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 10:38 م
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مصرع طفلة غرقا بترعة بقرية بكفر الشيخ

الأحد، 04 سبتمبر 2022 10:08 م
مصرع طفلة غرقا بترعة بقرية بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقيت طفلة مصرعها غرقاً بترعة روينة التابعة لمركز كفر الشيخ، أثناء لهوها بجانب والدها، وتم انتشالها جثة هامدة حيث تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «مها محمد » تبلغ من العمر عامين، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، جثة هامدة، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى.
 
وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، أنه أثناء قيام والد الطفلة المتوفاة برعي الغنم بجوار ترعة روينة، وبصحبته ابنته المتوفاة، اختل توازنها وسقطت في الترعة، ما أدى إلى وفاتها غرقاً.
 
وبانتداب مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبي على المتوفاة، أفاد بأن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، تحرر رجال الشرطة المحضر رقم 7960 لسنة 2022م، إدارى مركز كفر الشيخ.
 
 
 

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محافظة كفر الشيخ

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